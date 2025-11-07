«Сибирь» и «Адмирал» обменялись форвардами Кошелевым и Сошниковым

«Сибирь» объявила об обмене с «Адмиралом». В новосибирскую команду перешел форвард Семен Кошелев, а во владивостокскую — нападающий Никита Сошников.

В сезоне-2025/26 29-летний Кошелев в 19 матчах FONBET Чемпионата КХЛ за «Адмирал» набрал 10 (2+8) очков. Также в КХЛ он играл за «Ак Барс», «Металлург», «Авангард» и ЦСКА.

32-летний Сошников в текущем сезоне в 20 матчах за «Сибирь» заработал 11 (2+9) очков. В сезоне-2024/25 он играл за «Адмирал». Также в его карьере были «Трактор», «Авангард», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Атлант».