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Сегодня, 12:30

«Сибирь» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Сибирь» сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ 2 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Ефремов (ХК «Сибирь»).
Фото ХК «Сибирь»
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«Сибирь» сыграет с «Ладой» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 2 декабря. Матч пройдет на ледовой арене «Сибирь-Арена» в Новосибирске и начнется в 13.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сибирь» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире смотрите на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ в разделе трансляций. Также регулярный чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 платно показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Жители Новосибирска могут следить за игрой на телеканале ОТС. Начнется эфир в 17.00 по местному времени.

Турнирная таблица в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Сибирь
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