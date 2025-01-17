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Сегодня, 18:07

«Локомотив» в серии буллитов победил «Сибирь»

Алина Савинова
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«Локомотив» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Голы хозяев в основное время забили Тэйлор Бек и Владимир Бутузов. У гостей заброшенными шайбами отметились Никита Кирьянов и Артур Каюмов. Команды не смогли определить победителя в овертайме, в серии буллитов сильнее оказался ярославский клуб — решающий бросок исполнил Байрон Фрэз.

«Локомотив» продлил победную серию до пяти матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 76 очками после 47 игр. «Сибирь» (44 балла в 45 встречах) идет восьмой на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кирьянов — 3 (Алексеев), 10:12 — 0:1. Бек — 10 (бол., Мерфи, Лайпсик), 29:01 — 1:1. Бутузов — 15 (бол., Бек, Мерфи), 43:25 — 2:1. Каюмов — 17 (бол., Березкин, Шалунов), 46:16 — 2:2.

Победный буллит: Фрэз.

Вратари: Красоткин — Мельничук.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (9+9+8+3) — 28 (9+7+10+2).

Судьи: Наумов, Светилов.

17 января. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10742 зрителя

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Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сибирь
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