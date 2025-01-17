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Сегодня, 14:10

«Сибирь» — «Локомотив»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сибирь» и «Локомотив» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram
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«Сибирь» примет «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, начало — в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Новосибирске игру также покажет канал «ОТС», а в Ярославле — «Первый ярославский».

Основные события игры «Сибирь» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 74 очка в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Сибирь» провела 44 игры и набрала 43 очка. Команды встретятся впервые в сезоне. В предыдущих матчах регулярки «Сибирь» уступила «Трактору» (3:4 Б), а «Локомотив» обыграл СКА (4:3 ОТ).

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сибирь
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