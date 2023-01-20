«Сибирь» победила «Металлург» и вышла на первое место в Восточной конференции

«Сибирь» победила «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Александ Шаров, Илья Морозов, Владимир Бутузов и Никита Коротков.

У «Металлурга» голы на счету Николая Голдобина и Александра Бурмистрова, для которого эта шайба стала первой в составе нового клуба.

«Сибирь» набрала 70 очков и вышла на первое место в Восточной конференции (70 очков). «Металлург» остался на третьей строчке (66 очков).

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Шаров — 25 (Бутузов, Пьянов), 0:20 — 1:0. Голдобин — 16 (Зернов, Карпов), 8:01 — 1:1. Морозов — 5 (Мерфи, Коротков), 9:04 — 2:1. Бурмистров — 2 (мен., Коробкин), 18:36 — 2:2. Бутузов — 21 (Шаров), 30:22 — 3:2. Коротков — 7 (п.в., Шаров, Основин), 59:51 — 4:2.

Вратари: Красоткин — Паскуале (58:24 — 59:51).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (16+11+10) — 31 (13+11+7).

Судьи: Белов, Щенев.

20 января. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.