Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:52

Дубль Акользина принес «Металлургу» победу над «Сибирью»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Металлург» на выезде одержал победу над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У магнитогорской команды отличились Павел Акользин, который оформил дубль, Александр Петунин и Данила Юров, который в концовке встречи забил гол в пустые ворота. За клуб из Новосибирска по шайбе забросили Павел Гоголев и Тимур Ахияров.

После этой игры «Металлург» вышел на первое место на «Востоке», набрав 27 очков за 19 игр. «Сибирь» потерпела пятое поражение подряд и располагается на 8-й позиции (17 очков в 17 встречах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Гоголев — 2 (Хамидуллин, Жуков), 13:41 — 1:0. Акользин — 5, 14:12 — 1:1. Акользин — 6 (Карпов, Зернов), 23:12 — 1:2. Петунин — 4 (бол., Юров, Пресс), 34:09 — 1:3. Ахияров — 1, 53:32 — 2:3. Юров — 4 (п.в., Пресс), 58:58 — 2:4.

Вратари: Красоткин (57:45 — 58:58) — Набоков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (9+13+15) — 28 (13+9+6).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

13 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
Обсудить
Читайте также
«Был в Сибири: утеплялся и пил водку. Россия и Бразилия — братья!» С кем играть сборной в условиях отстранения?
Сборной России нужны соперники уровня Камеруна. Время организовать турне в Бразилию и Аргентину?
МОК включит пять видов спорта в программу Олимпийских игр 2028 года в США
Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Галина Байнякшина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автомобилист» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ

СКА — «Динамо» Минск: прямая трансляция матча КХЛ