Матч «Сибирь» — «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 21 октября. Игра на «Сибирь-Арене» в Новосибирске начнется в 15.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиге. Жители Новосибирска также могут смотреть хоккей на канале «ОТС», а в Магнитогорске — на канале «ТВ-ИН».

Следите за ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Металлург» в матч-центре нашего сайта.

Перед этой игрой в регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Сибирь» с 14 очками после 15 матчей занимает 10-е место на «Востоке», «Металлург с 28 очками в 17 играх идет первым в конференции.

