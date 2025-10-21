Видео
21 октября, 12:45

«Сибирь» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Сибирь» и «Металлург» сыграют в чемпионате КХЛ 21 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram

Матч «Сибирь» — «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 21 октября. Игра на «Сибирь-Арене» в Новосибирске начнется в 15.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Металлург Мг

Матч в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиге. Жители Новосибирска также могут смотреть хоккей на канале «ОТС», а в Магнитогорске — на канале «ТВ-ИН».

Следите за ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Металлург» в матч-центре нашего сайта.

Перед этой игрой в регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Сибирь» с 14 очками после 15 матчей занимает 10-е место на «Востоке», «Металлург с 28 очками в 17 играх идет первым в конференции.

Матч «Сибирь» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Telegram Дзен Max
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
