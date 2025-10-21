«Металлург» победил «Сибирь» благодаря голу Ткачева в овертайме

«Металлург» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у гостей забил Роман Канцеров, у хозяев отличился Иван Климович.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард магнитогорцев Владимир Ткачев.

«Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции с 30 очками в 18 матчах, «Сибирь» идет на десятой строчке с 15 очками в 16 играх.

«Металлург» проведет следующий матч на выезде против «Нефтехимика» 23 октября, «Сибирь» в этот же день примет на своей площадке «Салават Юлаев».