21 октября, 17:41

«Металлург» победил «Сибирь» благодаря голу Ткачева в овертайме

«Металлург» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у гостей забил Роман Канцеров, у хозяев отличился Иван Климович.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард магнитогорцев Владимир Ткачев.

«Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции с 30 очками в 18 матчах, «Сибирь» идет на десятой строчке с 15 очками в 16 играх.

«Металлург» проведет следующий матч на выезде против «Нефтехимика» 23 октября, «Сибирь» в этот же день примет на своей площадке «Салават Юлаев».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Металлург Мг
3

  • VeryOldLazy

    Одно точно заработали, но... могли и два))

    22.10.2025

  • Женек10

    наверное за 1 очко в игре с лидером можно и порадоваться вам.

    21.10.2025

  • VeryOldLazy

    Идрить, как у рейнжаков - лучший кипер, а команда в ..опке(( Так то по игре...хотяяя... удаление так се...

    21.10.2025

