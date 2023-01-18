«Сибирь» на своем льду обыграла «Нефтехимик»

Сегодня, 17:44
«Сибирь» одержала победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.
В составе команды из Новосибирской области отличились Никита Ефремов, Владимир Бутузов, Алексей Соловьев и Александр Шаров. Автором единственного гола у «Нефтехимика» стал Глеб Семенов.
«Сибирь» расположилась на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции (68 очков). Клуб из Нижнекамска занимает 10-е место (49 очков).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Семенов — 1 (Назаров, Протапович), 26:31 — 0:1. Ефремов — 2 (Яковлев, Голубев), 28:56 — 1:1. Бутузов — 20 (бол., Овчинников, Шаров), 32:56 — 2:1. Соловьев — 1 (Сушко, Бек), 37:45 — 3:1. Шаров — 24 (п.в.), 59:37 — 4:1.
Вратари: Красоткин — Тихомиров (57:27 — 57:33, 57:51 — 59:37).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 34 (6+19+9) — 20 (6+3+11).
Судьи: Васильев, Раминг.
18 января. Новосибирск. ЛДС Сибирь.