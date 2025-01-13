Мерфи принес «Сибири» победу над «Нефтехимиком»

«Сибирь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграла «Нефтехимик» (2:1 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил защитник Тревор Мерфи.

Команда из Новосибирска прервала 3-матчевую безвыигрышную серию.

Для нижнекамцев это поражение стало восьмым в девяти последних играх.

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Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Барбер — 5 (Белозеров, Сериков), 16:31 — 0:1. Бутузов — 14 (Аланов, Пьянов), 24:47 — 1:1. Мерфи — 10 (Лайпсик, Бек), 60:42 — 2:1.

Вратари: Костин — Долганов.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 30 (7+9+12+2) — 24 (8+8+8+0).

Судьи: Белов, Степучев.

13 января. Новосибирск. Сибирь-Арена.