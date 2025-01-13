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«Сибирь» — «Нефтехимик»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сибирь» и «Нефтехимик» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 13 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram
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«Сибирь» и «Нефтехимик» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 13 января. Матч в Новосибирске на льду «Сибирь-Арены» начнется в 15.30 по московскому времени.

Игру КХЛ в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Новосибирска трансляция пройдет на телеканале «ОТС» (с 19.00 по местному времени).

Ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Нефтехимик» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В предыдущих матчах регулярном чемпионата «Сибирь» уступила минскому «Динамо» (2:3 ОТ), а «Нефтехимик» — «Салавату Юлаеву» (4:7).

Новосибирцы с 40 очками после 42 игр занимают 8-е место в Восточной конференции, нижнекамцы с 39 очками после 43 матчей идут десятыми.

Матч «Сибирь» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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