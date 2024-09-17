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«Сибирь» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ

Матч «Сибири» и «Нефтехимика» в чемпионате КХЛ пройдет 17 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ярослав Беляков («Сибирь») и Евгений Митякин («Нефтехимик»).
Фото ХК «Сибирь»
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«Сибирь» примет «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 17 сентября. Игра состоится в спортивном комплексе «Сибирь-Арена» в Новосибирске, начало — в 15.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Сибирь» — «Нефтехимик» в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ» и сайте лиги video.khl.ru. Также игру показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (по платной подписке).

Кроме того, трансляция матча «Сибирь» — «Нефтехимик» пройдет на новосибирском телеканале «ОТС» (начало в 19.05 по местному времени) для жителей региона.

За ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Нефтехимик» вы можете следить в матч-центре нашего сайта.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» и «Нефтехимик» сыграли по 5 матчей. Новосибирцы набрали 4 очка при двух победах и трех поражениях, клуб из Нижнекамска с 8 очками (четыре победы и поражения) возглавил Восточную конференцию.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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