«Сибирь» объявила о переходе нападающего Карпова

«Сибирь» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Максима Карпова. Контракт хоккеиста рассчитан на два года.

В конце июля 32-летний форвард расторг соглашение с «Металлургом», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина-2024.

В прошлом регулярном сезоне Карпов провел 61 матч и набрал 41 (12+29) очко. В плей-офф на счету игрока 4 результативные передачи в 21-й игре.

Всего в КХЛ нападающий сыграл в 752 матчах, заработав 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127».