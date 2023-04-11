«Сибирь» объявила об уходе Мартемьянова с поста главного тренера команды

Сегодня, 11:40
«Сибирь» объявила об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера команды.
Клуб принял решение завершить сотрудничество с 60-летним специалистом, чей контракт действует до 30 апреля.
Мартемьянов работал в «Сибири» с 2021 года, под его руководством команда дважды занимала шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ и вылетала в первом раунде Кубка Гагарина.
По информации «СЭ», новым главным тренером «Сибири» станет Сергей Кривокрасов. Андрей Мартемьянов со следующего сезона возглавит «Амур».