«Сибирь» опубликовала план предсезонной подготовки

«Сибирь» опубликовала план предсезонной подготовки к чемпионату-2023/24.

С 20 по 24 июля хоккеисты клуба пройдут углубленное медицинское обследование в Новосибирске, после чего отправятся на сборы в Минск, где сыграют контрольный матч с минским «Динамо» (6 августа).

С 8 по 20 августа «Сибирь» проведет сбор в Новосибирске, а затем отправится в Санкт-Петербург для участия в турнире имени Н.Г.Пучкова (21-27 августа). Завершится подготовка трехдневным сбором в Новосибирске.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».