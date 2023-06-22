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Сегодня, 15:19

«Сибирь» планирует переехать на новую арену в первой половине августа

Алина Савинова
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Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что переезд «Сибири» на новую арену планируется завершить в первой половине августа.

«Хоккейным клубом «Сибирь» подготовлен и утвержден график поэтапного переезда на арену всех служб. График и сроки переезда разработаны с учетом осуществления данного процесса в оптимальных и комфортных условиях для хоккеистов и специалистов. Первостепенной задачей является подготовка помещений для переезда спортивного блока. Переезд отдельных служб хоккейного клуба в соответствии с графиком начат 19 июня, завершить его в полном объеме планируется в первой половине августа», — приводит ТАСС слова Ахапова.

Строительство «Сибирь-арены» было приурочено к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но Россия была лишена права проведения турнира.

Источник: https://tass.ru/sport/18089285
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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