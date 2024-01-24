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Сегодня, 13:16

«Сибирь» подала апелляцию на решение о технических поражениях в четырех матчах КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что «Сибирь» подала апелляцию на решение о технических поражениях в четырех матчах КХЛ.

«Сибирь» подала апелляцию. Она будет рассмотрена в соответствии с регламентом», – цитирует Курбатова ТАСС.

17 января КХЛ объявила о присуждении «Сибири» четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров. В этих матчах «Сибирь» заявляла четверых легионеров. По правилам КХЛ, клуб может заявить на сезон неограниченное число иностранцев, однако на отдельную игру – только троих.

Спорная ситуация связана с защитником «Сибири» Федором Гордеевым. 24-летний хоккеист имеет российское гражданство, но все равно обладает статусом легионера.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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