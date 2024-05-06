Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:14

«Сибирь» подписала двухлетний контракт с нападающим Пьяновым

Telegram Дзен

«Сибирь» объявила о подписании двухлетнего соглашения с нападающим Валентином Пьяновым.

В прошлом сезоне 32-летний хоккеист выступал за «Авангард», в котором провел 74 матча и набрал 29 (12+17) очков по системе «гол+пас». Ранее Пьянов уже играл за новосибирский клуб в сезонах-2021/22 и 2022/23.

В общей сложности Валентин принял участие в 511 играх КХЛ, в которых забросил 83 шайбы и отдал 127 результативных передач.

В минувшем сезоне «Сибирь» не смогла попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, завершив регулярный чемпионат на десятом месте в таблице Восточной конференции.

Валентин Пьянов
КХЛ
ХК Сибирь
0
Читайте также
Рублев после победы в Мадриде рассказал о проблемах со здоровьем
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Владимир Ивич — первый кандидат на пост главного тренера «Спартака». Чем экс-наставник «Краснодара» лучше Слишковича
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Заварухину предложено остаться в системе «Трактора» и возглавить «Челмет»

В «Металлурге» объяснили, почему расстались с Мухаметовым