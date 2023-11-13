«Сибирь» подписала контракт с 8-летним мальчиком с онкологией

«Сибирь» объявила о подписании контракта на один день с болельщиком команды Игорем Захаренко.

8-летний Захаренко борется с раком. Ему диагностировали ретинобластому. Сейчас болельщик «Сибири» находится под наблюдением московских врачей.

«Мечтой Игоря было встретиться с хоккеистами «Сибири», но мы решили подарить ему более запоминающийся подарок» — сказано в заявлении «Сибири».

Пресс-служба клуба сообщила, что Захаренко познакомится с командой, примет участие в утренней раскатке и сделает символическое вбрасывание перед игрой.

14 ноября «Сибирь» дома сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. После 29 матчей новосибирцы с 29 очками занимают десятое место в Восточной конференции.