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Сегодня, 14:25

«Сибирь» подписала контракт с 8-летним мальчиком с онкологией

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игорь Захаренко.
Фото ХК «Сибирь»
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«Сибирь» объявила о подписании контракта на один день с болельщиком команды Игорем Захаренко.

8-летний Захаренко борется с раком. Ему диагностировали ретинобластому. Сейчас болельщик «Сибири» находится под наблюдением московских врачей.

«Мечтой Игоря было встретиться с хоккеистами «Сибири», но мы решили подарить ему более запоминающийся подарок» — сказано в заявлении «Сибири».

Пресс-служба клуба сообщила, что Захаренко познакомится с командой, примет участие в утренней раскатке и сделает символическое вбрасывание перед игрой.

14 ноября «Сибирь» дома сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. После 29 матчей новосибирцы с 29 очками занимают десятое место в Восточной конференции.

Источник: ХК «Сибирь»
КХЛ
ХК Сибирь
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