«Сибирь» подписала пробный контракт с нападающим Лещенко

Нападающий Вячеслав Лещенко подписал пробный контракт с «Сибирью», сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 30-летний хоккеист выступал в КХЛ за «Нефтехимик», в котором провел 61 матч и набрал 21 (9+12) очко.

Также в КХЛ Лещенко играл за «Спартак», «Ак Барс», «Сочи», «Куньлунь», «Витязь» и «Салават Юлаев». Всего на его счету в лиге 525 матчей с учетом плей-офф, 100 заброшенных шайб и 102 результативные передачи.

«Сибирь» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.