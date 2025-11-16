«Сибирь» поместила Бутузова в список отказов

Нападающий «Сибири» Владимир Бутузов помещен в список отказов, сообщает пресс-служба клуба.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

В текущем сезоне 31-летний Бутузов провел 25 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

Всего в лиге хоккеист провел 649 игр, в которых забил 113 голов и сделал 132 передачи. За «Сибирь» Бутузов сыграл 379 матчей и набрал 241 (68+173) очко.

«Сибирь» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками после 26 игр.