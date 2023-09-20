«Сибирь» поместила нападающего Сетдикова в список отказов

«Сибирь» объявила о том, что поместила в список отказов нападающего Никиту Сетдикова.

Летом 2023 года 28-летний хоккеист подписал с клубом новый однолетний контракт. В этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ Сетдиков сыграл 5 матчей и набрал 3 (0+3) очка.

«Сибирь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 7 очков в 7 матчах.