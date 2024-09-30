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Сегодня, 19:44

«Сибирь» о поражении от «Авангарда»: «Помогли соседям»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Сибири» пошутила над прерванной неудачной серией «Авангарда» после победы омичей над новосибирцами (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Авангард» победил «Сибирь» 30 сентября. За несколько дней до этого омский клуб опубликовал обращение к болельщикам в связи с семью поражениями подряд, скриншот которого вставила «Сибирь».

«Так уж и быть, помогли соседям», — говорится в публикации в Telegram-канале «Сибири».

«Авангард» (9 очков) прервал серию из 7 поражений подряд и занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (12) осталась третьей на «Востоке».

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КХЛ
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