Сегодня, 16:19

«Сибирь» повторила клубный антирекорд с 12 поражениями подряд

Анастасия Пилипенко

«Сибирь» повторила клубный антирекорд по количеству поражений подряд.

Поражение в матче FONBET чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:3) стало для команды 12-м подряд. В сезоне-2018/19 клуб также выдал серию из 12 поражений.

Тогда «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице. Сейчас команда замыкает таблицу «Востока», занимая 11-е место.

В следующем матче ноября «Сибирь» дома сыграет с «Шанхайскими Драконами».

1

  • roughboy

    Вроде старались, чуть лучше играли, но Динамо сильнее

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Сибирь
