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Сегодня, 14:54

«Сибирь» представила тренерский штаб команды на следующий сезон

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«Сибирь» представила тренерский штаб команды на сезон-2024/25.

Ассистентом главного тренера новосибирцев Вадима Епанчинцева, назначенного 1 мая, станет Ярослав Люзенков. Тренером защитников назначен Андрей Сапожников, а ответственным за физическую подготовку хоккеистов — Владислав Занковец. Игнат Савенок займет должность видеотренера.

Работу в тренерском штабе продолжат Андрей Тарасенко, Егор Подомацкий и Никита Капкайкин.

В сезоне-2023/24 «Сибирь» заняла десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

17 января КХЛ объявила о присуждении новосибирской команде четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров.

Вадим Епанчинцев
Хоккей
ХК Сибирь
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