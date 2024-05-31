«Сибирь» представила тренерский штаб команды на следующий сезон

«Сибирь» представила тренерский штаб команды на сезон-2024/25.

Ассистентом главного тренера новосибирцев Вадима Епанчинцева, назначенного 1 мая, станет Ярослав Люзенков. Тренером защитников назначен Андрей Сапожников, а ответственным за физическую подготовку хоккеистов — Владислав Занковец. Игнат Савенок займет должность видеотренера.

Работу в тренерском штабе продолжат Андрей Тарасенко, Егор Подомацкий и Никита Капкайкин.

В сезоне-2023/24 «Сибирь» заняла десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

17 января КХЛ объявила о присуждении новосибирской команде четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров.