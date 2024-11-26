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Сегодня, 12:10

«Сибирь» рассталась с тренером по физической подготовке

Алина Савинова
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Владислав Занковец покинул пост тренера «Сибири» по физической подготовке, сообщает пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб «Сибирь» благодарит Владислава Эдуардовича и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Сибири».

На место Занковца в команду пришел Алексей Войтюк. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее Войтюк работал в «Хоккейной академии Вратарского Мастерства» в Москве, школе ХК «Спартак», системе «Авангарда», а также «Омских Крыльях» в ВХЛ.

«Сибирь» набрала 25 очков за 28 матчей в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ и занимает девятое место в Восточной конференции.

Источник: https://t.me/hockeyclubsibir/12050
Хоккей
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ХК Сибирь

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