«Сибирь» расторгла контракт с Берлевым

Нападающий Антон Берлев покинул «Сибирь», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«Мы благодарим Антона за проведенный сезон в составе нашей команды и желаем ему удачи в профессиональной карьере!» — говорится в заявлении команды.

Отмечается, что контракт между игроком и клубом был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

В этом сезоне на счету 31-летнего хоккеиста 19 матчей за «Сибирь», в которых он отметился одной результативной передачей.

Ранее в КХЛ Берлев выступал за «Адмирал» и «Торпедо».