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11 апреля, 11:08

«Сибирь» расторгла контракт с Берлевым

Сергей Ярошенко
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Нападающий Антон Берлев покинул «Сибирь», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«Мы благодарим Антона за проведенный сезон в составе нашей команды и желаем ему удачи в профессиональной карьере!» — говорится в заявлении команды.

Отмечается, что контракт между игроком и клубом был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

В этом сезоне на счету 31-летнего хоккеиста 19 матчей за «Сибирь», в которых он отметился одной результативной передачей.

Ранее в КХЛ Берлев выступал за «Адмирал» и «Торпедо».

Источник: Telegram-канал «Сибири»
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