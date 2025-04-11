«Сибирь» расторгла контракт с Берлевым

11 апреля, 11:08
Нападающий Антон Берлев покинул «Сибирь», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
«Мы благодарим Антона за проведенный сезон в составе нашей команды и желаем ему удачи в профессиональной карьере!» — говорится в заявлении команды.
Отмечается, что контракт между игроком и клубом был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
В этом сезоне на счету 31-летнего хоккеиста 19 матчей за «Сибирь», в которых он отметился одной результативной передачей.
Ранее в КХЛ Берлев выступал за «Адмирал» и «Торпедо».