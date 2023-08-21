«Сибирь» с минимальным счетом обыграла «Автомобилист»

Сегодня, 21:45
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в турнире имени Пучкова — 1:0. Единственный гол забил Владимир Бутузов.
В следующем матче «Сибирь» встретится с «Северсталью» 23 августа. «Автомобилист» сыграет со СКА 22 августа.
Хоккей
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Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Бутузов — 1 (Климович), 30:08 — 0:1.
Вратари: Галкин (59:50) — Костин.
Штраф: 19 — 40.
Броски: 18 (4+7+7) — 17 (7+5+5).
Судьи: Васильев, Раводин.
21 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|Сочи
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|Спартак
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|10
|Торпедо
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|ЦСКА
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|Сал. Юлаев
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ЦСКА – Ак Барс
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