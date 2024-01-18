Сегодня, 22:10
«Сибирь» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Новосибирске 18 января и завершилась победой гостей — 4:2.
Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Салават Юлаев» (68 очков) после 52 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (51) после 53 игр идет девятой на «Востоке».
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