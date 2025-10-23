«Сибирь» и «Салават Юлаев» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 23 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Новосибирска могут следить за игрой своей команды на телеканале ОТС (начало эфира — в 19.00 по местному времени), а в Башкортостане трансляция пройдет на телеканале БСТ (начало эфира — в 17.30 по местному времени).

Новосибирцы набрали 15 очков в 16 матчах и занимают 10-е место в Восточной конференции. Команда из Уфы с 10 очками в 16 играх идет на 11-й строчке «Востока».