«Сибирь» и «Салават Юлаев» встретятся в 1-м раунде Кубка Гагарина

«Сибирь» примет «Салават Юлаев» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина в среду, 2 апреля. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, стартовое вбрасывание состоится в 15.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Сибирь» — «Салават Юлаев» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ», «КХЛ Prime», «ОТС» и «БСТ».

В регулярном чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции, «Сибирь» — седьмое. Команды играют серию до четырех побед, после трех матчей счет 2-1 в пользу уфимцев.

Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс