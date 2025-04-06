«Сибирь» и «Салават Юлаев» встретятся в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ в воскресенье, 6 апреля. Игра состоится на льду «Сибирь Арены» в Новосибирске и начнется в 13.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Сибирь» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на канале ОТС. Начнется эфир в 17.00 по местному времени. Для жителей Башкортостана трансляция будет на телеканале БСТ. Эфир начнется в 15.20 по местному времени.

Счет в серии — 3-2 в пользу «Салавата Юлаева». Если понадобится седьмой матч, то он состоится 8 апреля.