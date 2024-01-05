«Сибирь» и «Салават Юлаев» в пятницу, 5 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. Начало — 13:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск», KHL Prime и Okko Sport. Ключевые события игры «Сибирь» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Сибирь» набрала 50 очков и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Салавата Юлаева» 59 баллов, команда находится на 3-м месте Восточной конференции.

Последняя очная встреча «Сибири» и «Салавата Юлаева» состоялась в начале ноября в Уфе и завершилась победой хозяев (2:0).

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона