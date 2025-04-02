«Сибирь» победила «Салават Юлаев» и сравняла счет в серии

«Сибирь» дома обыграла «Салават Юлаев» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 2:1.

У хозяев шайбы забросили Павел Гоголев и Тэйлор Бек. У гостей отличился Александр Хмелевский.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятая игра пройдет 4 апреля в Уфе.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Гоголев — 1 (Кара), 22:06 — 1:0. Бек — 1 (бол., Мерфи, Андреофф), 34:51 — 2:0. Хмелевский — 4 (Ливо, Ремпал), 58:52 — 2:1.

Вратари: Костин — Самонов (57:23 — 57:52, 57:59).

Штраф: 2 — 12.

Броски: 29 (9+15+5) — 28 (6+7+15).

Судьи: Лазарев, Соин.

2 апреля. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11 491 зритель.

Счет в серии: 2-2.