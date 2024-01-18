Три очка Хмелевского принесли «Салавату Юлаеву» победу над «Сибирью»

Сегодня, 17:36
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.
Победу уфимцам принесли голы Ивана Дроздова, Александра Хмелевского, Александра Шарова и Николаса Мелоша. Хмелевский также отличился двумя голевыми передачами.
За хозяев отличились Тэйлор Бек и Владимир Михалев.
«Салават Юлаев» (68 очков) после 52 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (51) после 53 игр идет девятой на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Голы: Дроздов — 19, 0:28 — 0:1. Хмелевский — 22 (Дроздов), 18:26 — 0:2. Бек — 13 (бол., Андреофф, Мерфи), 26:40 — 1:2. Михалев — 3 (Пайгин), 32:42 — 2:2. Шаров — 14 (бол., Мелош, Хмелевский), 46:10 — 2:3. Мелош — 3 (Хафизуллин, Хмелевский), 48:16 — 2:4.
Вратари: Костин (59:18) — Самонов.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 31 (10+13+8) — 41 (13+15+13).
Судьи: Беляев, Кочетов.
18 января. Новосибирск. «Сибирь-Арена».