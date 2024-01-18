Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:36

Три очка Хмелевского принесли «Салавату Юлаеву» победу над «Сибирью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу уфимцам принесли голы Ивана Дроздова, Александра Хмелевского, Александра Шарова и Николаса Мелоша. Хмелевский также отличился двумя голевыми передачами.

За хозяев отличились Тэйлор Бек и Владимир Михалев.

«Салават Юлаев» (68 очков) после 52 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (51) после 53 игр идет девятой на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Голы: Дроздов — 19, 0:28 — 0:1. Хмелевский — 22 (Дроздов), 18:26 — 0:2. Бек — 13 (бол., Андреофф, Мерфи), 26:40 — 1:2. Михалев — 3 (Пайгин), 32:42 — 2:2. Шаров — 14 (бол., Мелош, Хмелевский), 46:10 — 2:3. Мелош — 3 (Хафизуллин, Хмелевский), 48:16 — 2:4.

Вратари: Костин (59:18) — Самонов.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 31 (10+13+8) — 41 (13+15+13).

Судьи: Беляев, Кочетов.

18 января. Новосибирск. «Сибирь-Арена».

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
2
Обсудить
Читайте также
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
Москва примет чемпионат России по прыжкам в фигурном катании
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Игрокам «Сибири» пообещали тройные премиальные в случае победы над «Салаватом Юлаевым»

КХЛ: «Сибирь» проиграла «Салавату», «Динамо» Москва — «Нефтехимик». Расписание матчей 18 января