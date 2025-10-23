«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и одержал вторую победу подряд после серии из пяти поражений

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей дважды отличились Артем Горшков и Александр Хохлачев, еще один гол на счету Джека Родуолда. У хозяев забили Егор Аланов и Кирилл Рассказов.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд после серии из пяти поражений. Уфимцы занимают последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 12 очками в 17 матчах. «Сибирь» идет на 10-й строчке с 15 очками в 17 играх.

«Салават Юлаев» проведет следующий матч на выезде против «Нефтехимика» 25 октября, «Сибирь» в этот же день примет на своем льду «Трактор».