FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Хоккей
КХЛ

23 октября, 17:42

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и одержал вторую победу подряд после серии из пяти поражений

Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей дважды отличились Артем Горшков и Александр Хохлачев, еще один гол на счету Джека Родуолда. У хозяев забили Егор Аланов и Кирилл Рассказов.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд после серии из пяти поражений. Уфимцы занимают последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 12 очками в 17 матчах. «Сибирь» идет на 10-й строчке с 15 очками в 17 играх.

«Салават Юлаев» проведет следующий матч на выезде против «Нефтехимика» 25 октября, «Сибирь» в этот же день примет на своем льду «Трактор».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 октября, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Салават Юлаев
3

  • Женек10

    а у вас была атака ? помню когда с ММг играли, я смотрел - самая малозабивающая команда лиги Сибирь была на тот момент при этом забили нам 3 в первом периоде ...

    23.10.2025

  • VeryOldLazy

    Собсна, Антохе предъявить нечего, а вот атака.... куды делась((( Один Чех чёта делает))

    23.10.2025

  • roughboy

    замена епанчинцева на буцаева не только не дала нам победный импульс, а еще и сглазил победный фарт красоткина...

    23.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Салават Юлаев
    ХК Сибирь
