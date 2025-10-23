«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и одержал вторую победу подряд после серии из пяти поражений

23 октября, 17:42
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.
У гостей дважды отличились Артем Горшков и Александр Хохлачев, еще один гол на счету Джека Родуолда. У хозяев забили Егор Аланов и Кирилл Рассказов.
«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд после серии из пяти поражений. Уфимцы занимают последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 12 очками в 17 матчах. «Сибирь» идет на 10-й строчке с 15 очками в 17 играх.
«Салават Юлаев» проведет следующий матч на выезде против «Нефтехимика» 25 октября, «Сибирь» в этот же день примет на своем льду «Трактор».
Женек10
а у вас была атака ? помню когда с ММг играли, я смотрел - самая малозабивающая команда лиги Сибирь была на тот момент при этом забили нам 3 в первом периоде ...
23.10.2025
VeryOldLazy
Собсна, Антохе предъявить нечего, а вот атака.... куды делась((( Один Чех чёта делает))
23.10.2025
roughboy
замена епанчинцева на буцаева не только не дала нам победный импульс, а еще и сглазил победный фарт красоткина...
23.10.2025