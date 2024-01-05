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Сегодня, 15:41

Гол Дроздова в овертайме помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Сибирь»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ КХЛ — 3:2

В составе хозяев забили Никита Коротков и Тейлор Бек. За «Салават Юлаев» отметился Алексей Василевский. Иван Дроздов отметился дублем.

После 46 игр «Салават Юлаев» занимает вторую строчку в Восточной конференции, набрав 61 очко. «Сибирь» — на восьмой строчке (51 очко в 48 матчах).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Коротков — 1 (Шашков, Михеев), 2:05 — 1:0. Дроздов — 16 (Хмелевский, Ливо), 27:00 — 1:1. Бек — 10 (бол., Мерфи), 50:59 — 2:1. Василевский — 4 (Ефремов), 57:52 — 2:2. Дроздов — 17 (Мелош, Шаров), 61:08 — 2:3.

Вратари: Красоткин — Самонов (60:52).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 18 (6+4+8+0) — 51 (19+16+14+2).

Судьи: Белов, Оскирко.

5 января. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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