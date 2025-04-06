«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» и сравняла счет в серии — 3-3

«Сибирь» на своем льду в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ обыграла «Салават Юлаев» — 5:2. Во втором периоде хозяева забросили четыре шайбы, три из которых — в большинстве.

В составе новосибирцев нападающий Иван Климович сделал дубль, по 2 очка набрали защитник Тревор Мерфи (1+1), форварды Валентин Пьянов (1+1) и Сергей Широков (0+2).

«Сибирь» сравняла счет в серии — 3-3, седьмая и решающая игра пройдет 8 апреля в Уфе.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Шестой матч

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Голы: Ремпал — 6 (Хмелевский), 15:37 — 0:1. Андреофф — 2 (бол., Широков, Бек), 26:07 — 1:1. И. Климович — 1 (Гоголев), 26:37 — 2:1. Хохряков — 1 (Газимов, Сучков), 27:13 — 2:2. Пьянов — 2 (бол., Широков, Мерфи), 30:58 — 3:2. Мерфи — 2 (бол., Пьянов), 38:15 — 4:2. И. Климович — 2 (мен., Кара, Ахияров), 47:05 — 5:2.

Вратари: Костин — Самонов (Вязовой, 38:15).

Штраф: 14 — 13.

Броски: 24 (6+11+7) — 35 (13+10+12).

Судьи: Акузовский, Гамалей.

6 апреля. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11589 зрителей.

Счет в серии: 3-3.