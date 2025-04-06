Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

6 апреля, 15:58

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» и сравняла счет в серии — 3-3

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев».
Фото ХК «Сибирь»
Telegram Дзен

«Сибирь» на своем льду в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ обыграла «Салават Юлаев» — 5:2. Во втором периоде хозяева забросили четыре шайбы, три из которых — в большинстве.

В составе новосибирцев нападающий Иван Климович сделал дубль, по 2 очка набрали защитник Тревор Мерфи (1+1), форварды Валентин Пьянов (1+1) и Сергей Широков (0+2).

«Сибирь» сравняла счет в серии — 3-3, седьмая и решающая игра пройдет 8 апреля в Уфе.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Шестой матч

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Голы: Ремпал — 6 (Хмелевский), 15:37 — 0:1. Андреофф — 2 (бол., Широков, Бек), 26:07 — 1:1. И. Климович — 1 (Гоголев), 26:37 — 2:1. Хохряков — 1 (Газимов, Сучков), 27:13 — 2:2. Пьянов — 2 (бол., Широков, Мерфи), 30:58 — 3:2. Мерфи — 2 (бол., Пьянов), 38:15 — 4:2. И. Климович — 2 (мен., Кара, Ахияров), 47:05 — 5:2.

Вратари: Костин — Самонов (Вязовой, 38:15).

Штраф: 14 — 13.

Броски: 24 (6+11+7) — 35 (13+10+12).

Судьи: Акузовский, Гамалей.

6 апреля. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11589 зрителей.

Счет в серии: 3-3.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/playoff/
93
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Нападающий СКА Плотников — о вылете из Кубка Гагарина: «Малейшая потеря концентрации в последней игре привела к этому»
Без миллиардов и Кубка, а теперь и контракта. Кузнецов больше не игрок СКА
«Автомобилист» выразил недовольство судейством после вылета из плей-офф. Оправдание выглядит нелепо
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя