«Северсталь» проиграла шестой матч подряд, уступив «Сибири»

«Сибирь» дома обыграла «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Голами в составе команды из Новосибирска отметились Владимир Бутузов, Тэйлор Бек, оформивший дубль, Никита Коротков и Вячеслав Основин.

За череповецкий клуб шайбу забросил Егор Морозов.

«Сибирь» набрала 30 очков и выиграла четвертый матч подряд. «Северсталь» продилал серию без побед до шести матчей. Команда имеет на счету 23 очка в 25 матчах.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Бутузов — 9 (бол.), 11:57 — 1:0. Бек — 7 (бол., Сетдиков, Мерфи), 27:54 — 2:0. Бек — 8 (бол., Мерфи), 28:50 — 3:0. Коротков — 4 (Основин), 37:39 — 4:0. Основин — 4 (мен., Аланов), 50:14 — 5:0. Морозов — 4 (бол., Иванцов, Хабаров), 51:25 — 5:1.

Вратари: Костин — Подъяпольский (49:47 — 50:14).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 20 (6+8+6) — 27 (11+5+11).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

29 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.