«Северсталь» обыграла «Сибирь» и одержала третью победу подряд

«Северсталь» на выезде победила «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2. Игра прошла на «Сибирь-Арене».

У череповецкой команды голы забили Адам Лишка, Давид Думбадзе, Иван Подшивалов и Николай Буренов. За клуб из Новосибирска отличились Владислав Кара и Тревор Мерфи.

«Северсталь» одержала третью победу подряд и занимает четвертое место на «Западе», набрав 22 очка в 18 матчах. «Сибирь» находится на третьей строчке «Востока» с 19 баллами в 16 играх.