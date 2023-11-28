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Сегодня, 17:37

«Северсталь» обыграла «Сибирь» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Северсталь» на выезде обыграла «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу гостям принесли шайбы Кирилла Пилипенко и Руслана Абросимова. Единственный гол хозяев на счету Энди Андреоффа.

«Северсталь» (37 очков) после 36 матчей занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (39) после 37 игр идет восьмой на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Пилипенко — 20 (бол., Степанов, Аймурзин), 3:49 — 0:1. Андреофф — 9 (Михалев), 28:46 — 1:1. Абросимов — 7 (Лишка, Ярош), 46:32 — 1:2.

Вратари: Худобин (58:16 — 59:59) — Шостак.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 37 (6+12+19) — 24 (10+6+8).

Судьи: Морозов, Раводин.

28 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 9188 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
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ХК Северсталь
ХК Сибирь
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