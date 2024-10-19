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Сегодня, 12:15

«Сибирь» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Сибирь» и «Северсталь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
«Сибирь» примет «Северсталь».
Фото ХК «Сибирь», Telegram
Telegram Дзен

«Сибирь» и «Северсталь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 19 октября. Игра на «Сибирь-Арене» в Новосибирске начнется в 13.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 10 минут до игры и также доступна на канале «КХЛ Prime». В Новосибирске встречу транслирует канал «ОТС».

С ключевыми событиями игру «Сибирь» — «Северсталь» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд, которая проходила 12 сентября, завершилась победой «Сибири» со счетом 5:2.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» набрала 19 очков в 15 матчах, а «Северсталь» — 20 очков в 17 матчах.

Матч «Сибирь» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Северсталь
ХК Сибирь
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 17 13 4 28
2 Спартак 17 11 6 24
3 СКА 17 11 6 23
4 Северсталь 17 10 7 20
5 Торпедо 16 9 7 20
6 ЦСКА 17 7 10 20
7 Динамо Мн 15 8 7 17
8 Динамо М 16 8 8 17
9 Витязь 16 8 8 16
10 Куньлунь РС 17 6 11 13
11 Сочи 16 6 10 13
И В П О
1 Трактор 17 12 5 26
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Нефтехимик 17 7 10 19
5 Металлург Мг 18 9 9 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Адмирал 16 7 9 17
8 Сал. Юлаев 14 8 6 16
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 17 5 12 12
12 Барыс 16 3 13 7
Подробная таблица
16
окт
17
окт
18
окт
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29
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30
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31
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01
ноя
02
ноя
03
ноя
04
ноя
05
ноя
06
ноя
07
ноя
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
2
3
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
3
1
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
1
5
17.10 12:00
Амур
Северсталь
1
2
17.10 12:30
Адмирал
Лада
1
6
17.10 16:30
Авангард
Спартак
5
6
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
1
3
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
ОТ
5
4
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
0
2
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
ОТ
5
4
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
4
2
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
0
4
19.10 10:00
Адмирал
Лада
5
3
19.10 10:30
Амур
Спартак
4
5
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
-
-
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
-
-
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
02.11 12:00
Амур
Адмирал
-
-
02.11 17:00
Салават Юлаев
СКА
-
-
02.11 19:30
Сочи
Спартак
-
-
03.11 14:00
Трактор
Локомотив
-
-
03.11 15:00
Барыс
Нефтехимик
-
-
04.11 17:00
Динамо М
Торпедо
-
-
04.11 17:00
Куньлунь РС
СКА
-
-
04.11 17:00
Сочи
Спартак
-
-
04.11 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
05.11 12:00
Амур
Авангард
-
-
05.11 12:30
Адмирал
Металлург Мг
-
-
05.11 15:30
Сибирь
Салават Юлаев
-
-
05.11 17:30
Барыс
Ак Барс
-
-
06.11 19:00
Локомотив
Торпедо
-
-
06.11 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
07.11 12:00
Амур
Металлург Мг
-
-
07.11 12:30
Адмирал
Авангард
-
-
07.11 17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
-
-
07.11 17:30
Барыс
Автомобилист
-
-
07.11 19:00
Нефтехимик
Ак Барс
-
-
07.11 19:30
СКА
Сочи
-
-
07.11 19:30
ЦСКА
Спартак
-
-
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Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		16 17

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		17 17

Шабанов Максим

Трактор

 		17 17

Грицюк Арсений

СКА

 		16 17

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 17

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		17 17
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		16 10

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		16 9

Аймурзин Данил

Северсталь

 		16 9

Ружичка Адам

Спартак

 		16 9

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		17 9

Широков Сергей

Сибирь

 		13 8
Статистика / Снайперы
И П

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		17 15

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 14

Деанджело Энтони

СКА

 		9 13

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		17 13

Петан Ник

Ак Барс

 		14 12

Летунов Максим

Торпедо НН

 		16 12
Статистика / Ассистенты

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