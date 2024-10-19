«Сибирь» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

19 октября в Новосибирске «Сибирь» приняла «Северсталь» в матче FONBET Чемпионате КХЛ. Игра завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей