17 ноября, 12:45

«Сибирь» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Сибирь» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 17 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Сибирь» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 17 ноября.
Фото ХК «Сибирь»

«Сибирь» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 17 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало — в 15.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
17 ноября, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Шанхай Дрэгонс

Следить за ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Новосибирске трансляция будет на телеканале ОТС (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Команда из Новосибирска набрала 17 очков в 26 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. Драконы с 28 очками в 25 играх идут на восьмой строчке «Запада».

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
