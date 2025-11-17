«Сибирь» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 17 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Новосибирске трансляция будет на телеканале ОТС (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Команда из Новосибирска набрала 17 очков в 26 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. Драконы с 28 очками в 25 играх идут на восьмой строчке «Запада».