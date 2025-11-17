«Шанхай Дрэгонс» нанес «Сибири» 13-е поражение подряд

17 ноября, 17:47
«Шанхай Дрэгонс» всухую обыграл «Сибирь» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.
Гейдж Куинни отметился дублем и результативной передачей, Ник Меркли набрал 2 (1+1) очка. По две результативные передачи на свой счет записали Кевин Лабанк и Райан Спунер.
«Шанхай Дрэгонс» набрал 30 очков в 26 матчах и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Спартак» (29 очков) и СКА (28).
«Сибирь» потерпела 13-е поражение подряд и с 17 баллами после 27 игр занимает последнюю позицию на «Востоке».
За спорт!
Реализация большинства решила исход матча.
17.11.2025
Константин Мишин
ожидаемо... или они думали: выгнали Буцаева и попёрло? :rofl::rofl::rofl:
17.11.2025
roughboy
Пора возвращать Фастовского. Он отдохнул, набрался сил, новых идей. По новому закону ему до пенсии ещё далеко)
17.11.2025