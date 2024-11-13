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Сегодня, 17:54

СКА обыграл «Сибирь» по буллитам, команда Ротенберга прервала серию из 5 поражений

Руслан Минаев
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СКА на выезде обыграл «Сибирь» по буллитам в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0. Бросок реализовал Валентин Зыков.

СКА прервал серию из 5 поражений подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 34 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции.

«Сибирь» потерпела третье поражение подряд. Новосибирцы с 23 очками занимают 8-е место в таблице «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Зыков.

Вратари: Костин — Заврагин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (10+9+6+2) — 40 (10+11+17+2).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

13 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

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