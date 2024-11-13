СКА обыграл «Сибирь» по буллитам, команда Ротенберга прервала серию из 5 поражений

Сегодня, 17:54
СКА на выезде обыграл «Сибирь» по буллитам в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0. Бросок реализовал Валентин Зыков.
СКА прервал серию из 5 поражений подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 34 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции.
«Сибирь» потерпела третье поражение подряд. Новосибирцы с 23 очками занимают 8-е место в таблице «Востока».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит: Зыков.
Вратари: Костин — Заврагин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (10+9+6+2) — 40 (10+11+17+2).
Судьи: Гашилов, Сергеев.
13 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена.