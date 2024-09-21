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Сегодня, 15:43

«Сибирь» обыграла «Спартак» и одержала пятую победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сибирь» дома победила «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1. Встреча прошла на «Сибирь-Арене».

У команды из Новосибирска шайбы забросили Тревор Мерфи, Владимир Бутузов и Максим Карпов. Единственный гол красно-белых на счету Андрея Локтионова.

«Сибирь» одержала пятую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице «Востока» с 10 очками в 8 матчах. «Спартак» с 9 баллами в 6 играх находится на 4-й строчке «Запада». У команды прервалась трехматчевая победная серия.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Локтионов — 2 (Савиков, Биттен), 5:00 — 0:1. Мерфи — 2 (бол., Бутузов, Андреофф), 14:08 — 1:1. Бутузов — 3 (Жуков, Мерфи), 25:49 — 2:1. Карпов — 1 (Мартынов, Андреофф), 53:52 — 3:1.

Вратари: Костин — Рибар (59:34).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (15+9+5) — 34 (5+13+16).

Судьи: Морозов, Фатеев.

21 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)

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