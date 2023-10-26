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26 октября, 17:51

«Сибирь» прервала 9-матчевую победную серию «Спартака»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Сибири».
Фото ХК «Сибирь»
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«Сибирь» обыграла «Спартак» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У новосибирцев отличились Алексей Яковлев, Егор Аланов, Федор Гордеев и Никита Шашков, у красно-белых забросили Максим Цыплаков, Егор Савиков и Михал Чайковски.

«Спартак» потерпел первое поражение после серии из девяти побед подряд. Москвичи лидируют в таблице Западной конференции с 34 очками в 24 матчах.

«Сибирь» поднялась на седьмую строчку в таблице Восточной конференции с 25 очками в 22 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:2, 0:0, 3:1)

Голы: Цыплаков — 7, 1:06 — 0:1. Яковлев — 3, 15:44 — 1:1. Савиков — 2 (Филин, Заседа), 17:02 — 1:2. Аланов — 1 (бол., Бутузов, Бек), 43:24 — 2:2. Гордеев — 2 (Красоткин), 47:22 — 3:2. Шашков — 3 (Жуков), 55:02 — 4:2. Чайковски — 6 (Локтионов, Морозов), 59:46 — 4:3.

Вратари: Красоткин — Кареев (58:34 — 59:46).

Штраф: 33 — 4.

Броски: 20 (5+7+8) — 36 (17+10+9).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

26 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Источник: Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)
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