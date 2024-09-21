«Сибирь» и «Спартак» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, начало — в 13.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция начнется за 10 минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке. Игру также покажет местный телеканал «ОТС» (для жителей региона).

Ключевые события игры «Сибирь» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» набрала 8 очков в 7 матчах, а «Спартак» — 9 очков в 5 матчах. В сезоне-2023/24 «Спартак» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, а «Сибирь» не попала в плей-офф.