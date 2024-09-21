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Сегодня, 12:15

«Сибирь» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Сибирь» сыграет со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Сибирь» и «Спартак» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, начало — в 13.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция начнется за 10 минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке. Игру также покажет местный телеканал «ОТС» (для жителей региона).

Ключевые события игры «Сибирь» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» набрала 8 очков в 7 матчах, а «Спартак» — 9 очков в 5 матчах. В сезоне-2023/24 «Спартак» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, а «Сибирь» не попала в плей-офф.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)

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