Гол Шарова в овертайме принес «Сибири» победу над «Торпедо»

«Сибирь» в овертайме обыграла «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Голами в составе команды из Новосибирска отметились Никита Сетдиков, Валентин Пьянов и Александр Шаров, забросивший победную шайбу в овертайме.

За клуб из Нижнего Новгорода забили Николай Коваленко и Кирилл Воронин.

«Сибирь» занимает третье место на Востоке, набрав 51 очко в 40 матчах. «Торпедо» находится на четвертой строчке Запада с 47 очками в 38 играх.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Сетдиков — 6 (Чайковски, Шашков), 3:05 — 1:0. Коваленко — 11 (бол., Гончарук, Кручинин), 9:30 — 1:1. Пьянов — 3, 51:43 — 2:1. Воронин — 6 (Коваленко, Федотов), 59:22 — 2:2. Шаров — 17 (Пьянов), 60:08 — 3:2.

Вратари: Красоткин — Кульбаков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (8+17+12+1) — 26 (16+5+5+0).

Судьи: Беляев, Кочетов.

4 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.